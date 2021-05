Manchester United: Edinson Cavani verlängert seinen Vertrag

Manchester United winkt in der Europa League der Titel. Großen Anteil am Finaleinzug hat ein Offensivstar - dessen Vertrag bei den Red Devils wird nun verlängert.

Cavani glänzt für ManUnited in der Europa League

In der Europa League glänzte Cavani in den Halbfinal-Partien gegen die AS Rom (6:2/2:3) mit vier Toren und drei Vorlagen. Für die Nationalmannschaft Uruguays traf Cavani in 118 Einsätzen 51 Mal.