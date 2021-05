Anzeige

Basketball: Rapper J. Cole wohl vor Engagement in der Basketball Africa League Wird US-Rapper Profi-Basketballer?

J. Cole scheint sich neben der Musik eine neue Herausforderung zu suchen © Imago

Der Rapper J. Cole scheint eine neue Herausforderung zu suchen. Laut Medienbericht soll der Dreamland-Kopf für die Patriots BBC in der Basketball Africa League auflaufen.

Vom der Bühne auf den Basketballplatz?

Angeblich soll Rap-Superstar J. Cole in der kommenden Saison für die Ruanda Patriots BBC in der Basketball Africa League an den Start gehen.

Von dem Rapper selbst oder seinem Management gibt es noch keinen Kommentar dazu, aber die in Ruanda ansässige The New Times veröffentlichte per Twitter, dass der Dreamland-Kopf im Kader des Teams stehen soll. Der Vertrag soll offiziell am Donnerstag unterschrieben werden.

Es wäre nicht der erste Ausflug von Jermaine Lamarr Cole, wie der Superstar mit bürgerlichem Namen heißt. Bereits zu High-School-Zeiten war er in North Carolina ein gefeierter Star und spielte später als Walk-on bei St. John's. Allerdings konzentrierte er sich auf die Musik bevor er ein Division-I-Spiel absolvierte.

Vor knapp einem Jahr kamen zum ersten Mal wieder Gerüchte auf, dass sich Cole nochmal im Basketball versuchen will. Damals behauptete Rap-Kollege Master P, dass Cole trainiert, um in der NBA zu spielen. Er habe ihm zu dieser Zeit gesagt, dass dies "eine andere Zeit ist, in der wir leben. Sie werden dich auseinandernehmen. Du musst in der Lage sein, jeden Schuss zu treffen."