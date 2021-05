Eishockey-WM: DEB-Kader von Bundestrainer Söderholm komplett

Der Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für die WM in Riga nimmt weiter Gestalt an. Vom deutschen Meister verstärken fünf Spieler das DEB-Team.

Bundestrainer Toni Söderholm hat den Kader der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die WM 2021 in Riga wie erwartet noch einmal vergrößert.

Die nun 28 Spieler starke Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) trifft sich ab Dienstag in Nürnberg und bereitet sich dort final auf die Titelkämpfe ab dem 21. Mai vor. ( Eishockey-WM: Spielplan und Ergebnisse )

Fünf Meister verstärken DEB-Kader

Auch Dominik Bittner und Janik Möser von Finalgegner Grizzlys Wolfsburg erhielten eine Einladung. Am vergangenen Freitag hatten sich die Eisbären im dritten Finalspiel gegen Wolfsburg durchgesetzt .

Kühnhackl dabei, NHL-Shootingstar Stützle "zu 99 Prozent" nicht

Die DEB-Spieler, die nach insgesamt sechs Vorbereitungsspielen (fünf Niederlagen, ein Sieg) noch einmal zwei freie Tage bekommen hatten, fliegen am Samstag nach Riga. Dort begeben sie sich gemäß der Statuten des Weltverbandes IIHF für drei Tage in Einzelquarantäne. Am 21. Mai (15.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) startet Deutschland gegen Italien ins Turnier.