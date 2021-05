Erste Schiedsrichterin in Italiens Serie B im Einsatz © firo Sportphoto/firo Sportphoto/SID/firo Sportphoto/Jürgen Fromme

Schiedsrichterinnen sind auch in Italien auf dem Vormarsch. Als erste Unparteiische leitete Maria Marotta am Montag ein Spiel der Serie B.

Schiedsrichterinnen sind auch im italienischen Profi-Fußball auf dem Vormarsch. Als erste Unparteiische auf dem Apennin leitete Maria Marotta am Montag ein Spiel der Serie B. Die 37-Jährige aus der Region Kampanien pfiff beim Finale der Punktrunde die Begegnung zwischen Reggina und dem früheren Erstligisten Frosinone Calcio (0:4). Dabei hatte Marotta, die bislang in der dritten Liga zum Einsatz gekommen war, durch Assistentin Francesca Di Monte hatte Marotta, auch weibliche Verstärkung an der Seitenlinie.