Leon Goretzka verletzt: FC Bayern gibt Diagnose bekannt

Das gab der Rekordmeister am Montag bekannt, nachdem der Mittelfeldspieler im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (6:0) verletzt ausgewechselt werden musste.

EM für Goretzka in Gefahr

Bei Bundestrainer Joachim Löw war Goretzka zuletzt im Mittelfeld gesetzt. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bezieht am 25. Mai ihr Trainingslager in Seefeld/Tirol. ( SERVICE: Der Spielplan der EM )

Am 15. Juni empfängt die DFB-Elf in München Frankreich zum Auftaktspiel in der Gruppe F. Der kicker berichtete zuvor, Goretzka drohe offenbar ein "Wettlauf mit der Zeit". Weitere Gruppengegner, ebenfalls in München, sind Titelverteidiger Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni).