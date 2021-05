FC Bayern: Oliver Kahn über Lewandowski und Abschiedsfeier für Flick

Oliver Kahn feiert als Vorstandsmitglied seine zweite Meisterschaft in Folge. Die Mannschaft lobt er ausdrücklich. Hansi Flick soll gebührend verabschiedet werden.

Der 51 Jahre alte frühere Welttorwart ist seit Januar 2020 im Vorstand des Vereins und hat am Samstag seine zweite Geister-Meisterfeier in der Allianz Arena miterlebt.

Der designierte Nachfolger von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge (hört spätestens am Jahresende auf) ist auf die neunte Meisterschaft in Folge besonders stolz. Das Kurzinterview mit dem Titan.

Oliver Kahn: Ich werde immer gefragt, ob man sich daran gewöhnt? Nein, daran gewöhnt man sich nie. Wir waren am Samstag in der Uli-Hoeneß-Lounge und haben die Meisterschaft dort miterlebt, weil Leipzig gegen Dortmund verloren hat. Das war auch etwas ganz Besonderes. Man freut sich für die Spieler. Ich selbst habe das oft erlebt und weiß, was das für ein befriedigendes Gefühl ist, wenn du 34 Spieltage alles rausholst und zum Schluss ganz oben stehst. Für Meisterschaften gibt es keinen Ersatz.