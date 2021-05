DEL: Septett um Kapitän Hördler verlängert bei den Eisbären - sechs Abgänge

Die Eisbären Berlin haben nach dem Titelgewinn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre Kaderplanung für die kommende Spielzeit vorangetrieben.

Die Eisbären Berlin haben nach dem Titelgewinn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre Kaderplanung für die kommende Spielzeit vorangetrieben. Wie der Rekordmeister am Montag mitteilte, wurden die Verträge mit dem langjährigen Kapitän Frank Hördler, Verteidiger Eric Mik und den Stürmern Matt White, Zach Boyhuk und Giovanni Fiore um eine weitere Spielzeit bis 2022 verlängert. Nationalspieler Jonas Müller und Defensivmann Kai Wissmann unterschrieben bis 2024, Assistenz-Trainer Craig Streu bleibt bis 2023 in Berlin.