Formel 1: Hamilton hofft auf neuen Vertrag bis zur Sommerpause

Hamilton will bis zum Sommer bei Mercedes verlängern © FIRO/DPPI/FIRO/DPPI/SID

Lewis Hamilton will Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit mit Mercedes über das Saisonende hinaus bis zur Sommerpause zum Abschluss bringen.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton will Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit mit Mercedes über das Saisonende hinaus bis zur Sommerpause der Formel 1 zum Abschluss bringen. Man müsse nichts überstürzen, aber vernünftig sein und zeitnah Verhandlungen beginnen. "Es wäre schön, vor der Sommerpause einen Durchbruch zu erzielen", sagte Hamilton. Die Formel 1 geht nach dem Großen Preis von Ungarn am 1. August in eine vierwöchige Pause.