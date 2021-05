Bayern-Verteidiger Nianzou für zwei Spiele gesperrt

Frankfurt am Main (SID) - Bayern Münchens Innenverteidiger Tanguy Nianzou ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Der 18-jährige Franzose war bei der 6:0-Gala des Rekordmeisters am Samstag im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach nach einer Notbremse gegen Stürmer Breel Embolo in der 75. Minute vom Platz geflogen.