Tennis, ATP: Andy Murray schlägt vor Wimbledon im Londoner Queen's Club auf

Andy Murray spielte zuletzt im Londoner Queen's Club in der Doppel-Konkurrenz mit © Imago

Der zweimalige Tennis-Olympiasieger Andy Murray will sich beim Rasenturnier im Londoner Queen's Club (14. bis 20. Juni) für Wimbledon warmspielen.

Das teilten die Veranstalter des Vorbereitungsturniers auf den Grand-Slam-Klassiker am Montag mit.

Der zweimalige Wimbledon-Champion Murray, der in den vergangenen Jahren von etlichen Operationen und Verletzungen zurückgeworfen worden war, hat im Queen's Club schon fünfmal triumphiert. Derzeit arbeitet der 33-jährige Schotte an seinem Comeback nach einer Leistenverletzung.

Murray: "War so eine schwierige Zeit"

"Es war eine so schwierige Zeit für alle und es wird toll sein, wieder vor den heimischen Fans in Großbritannien zu spielen", sagte Murray: "Das Turnier in Queen's hat mir immer sehr viel bedeutet, hier habe ich mein erstes ATP-Match gewonnen."