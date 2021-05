DEL: Mannheim verlängert mit Ex-Nationalspieler Akdag

Sinan Akdag bleibt bei den Adler Mannheim © AS Sportfoto / Sörli Binder/AS Sportfoto / Sörli Binder/AS Sportfoto / Sörli Binder/AS Sportfoto/ Binder

Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Ex-Nationalspieler Sinan Akdag um eine weitere Saison bis 2022 verlängert. Das gab der siebenmalige Meister am Montag bekannt. Akdag war 2014 von Ligakonkurrent Krefeld Pinguine nach Mannheim gewechselt.

"Mannheim zählt zu den Topmannschaften der Liga", sagte Akdag in der Vereinsmitteilung: "Ich will in meiner Karriere noch Titel gewinnen, mit den Adlern sehe ich hierfür beste Voraussetzung."