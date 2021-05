Merlene Ottey: Wie ein Sprint-Idol zur Hassfigur wurde

Sprint-Star Merlene Ottey sorgte am Ende ihrer Karriere für Verwerfungen © Imago

Noriaki Kasai, der mit bald 50 nicht das Skispringen lassen will , ist ein Beispiel, Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ein anderes. Über allen thronte einst Merlene Ottey, die an diesem Montag 61 Jahre alt geworden ist - und vor nicht allzu langer Zeit noch von WM-Teilnahmen träumte.

Ottey, eine der Top-Sprinterinnen der achtziger und neunziger Jahre, die einen ihrer größten Karriere-Momente vor einem jubelnden Publikum in Deutschland erlebt hatte, verblüffte viele mit ihrem Beharrungsvermögen, machte sich aber auch Feinde - zumal Otteys langlebige Karriere am Ende auch von trüben Schatten begleitet war.

Merlene Ottey 1993 als Weltmeisterin in Stuttgart gefeiert

Schon 1980 in Moskau war Ottey auf Weltklasseniveau, wurde Olympiadritte und lief die 100 m knapp über 11 Sekunden. 20 Jahre später hatte in der Welt sich viel verändert, eines nicht: Merlene Ottey wurde 2000 in Sydney Olympiadritte und lief knapp unter elf Sekunden.