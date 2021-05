Hertha BSC: Cunha und Mittelstädt fehlen Hertha BSC verletzt

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat im Abstiegskampf weitere Ausfälle zu beklagen. Wie der Klub am Montag mitteilte, wird Offensivstar Matheus Cunha wegen einer Verletzung des Bandapparates im Sprunggelenk sowohl am Mittwoch (18.00 Uhr) bei Schalke 04 als auch am Samstag (15.30 Uhr/beide Sky) gegen den 1. FC Köln ausfallen. (Bundesliga: Schalke 04 - Hertha BSC, Mittwoch ab 18.00 Uhr im LIVETICKER)