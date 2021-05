Premier Suga nährt Zweifel: "Olympia stand nie an erster Stelle"

Yoshihide Suga äußert Zweifel an Olympischen Spielen © AFP/SID/MANDEL NGAN

Japans Premierminister Yoshihide Suga hat im Kampf um sein politisches Überleben erste Zweifel daran aufkommen lassen, dass die Olympischen Spiele im Sommer auf jeden Fall stattfinden werden. Im Parlament antwortete der umstrittene Regierungschef am Montag auf die Frage, ob die Spiele auch bei Corona-Höchstständen durchgeführt würden: "Für mich standen die Olympischen Spiele niemals an erster Stelle."

Die Sicherheit der Bevölkerung in der Corona-Pandemie sei seine wichtigste Aufgabe, betonte der 72 Jahre alte Suga. "Der Schutz von Leben und Gesundheit der Menschen hat höchste Priorität. Wir müssen die Verbreitung des Virus verhindern", führte er aus. Der Beliebtheitswert des Premiers liegt laut einer aktuellen Umfrage lediglich bei 40 Prozent und damit fast so niedrig wie beim Rekordtief Anfang des Jahres. Neuwahlen finden in Japan erst nach den Paralympics statt, die Anfang September enden.