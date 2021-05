Leak: Fortnite bekommt einen Naruto Skin

Naruto könnte schon bald in Fortnite landen © Shueisha / Pierrot

Aus internen Dokumenten von Epic Games geht hervor, dass noch in diesem Jahr der Skin eines der bekanntesten Ninjas der Anime-Welt veröffentlicht werden soll: Naruto.

Zwischen Apple und Epic Games läuft momentan ein Gerichtsprozess auf mehreren Ebenen . Teil dessen ist die Veröffentlichung einer internen Präsentation des Fortnite-Entwicklers. Darin enthalten waren erstaunliche Zukunftspläne und konkrete Punkte für das kommende Jahr. Es gab auch Einblicke in neue Fortnite-Skins.

Naruto Skin Leaks für Fortnite

In dem Dokument, das während der Gerichtspräsentation veröffentlicht wurde, taucht auf Seite 59 ein Bild des Helden aus einem der größten Animes der Welt auf: Naruto. Es ist noch nicht sicher, ob der Charakter im Spiel auftauchen wird und ein Modell des Skins ist auch in den Leaks noch nirgendwo zu sehen. Allerdings tauchen im gleichen Dokument auch Bilder vom Terminator, Kratos und Sarah Connor auf – alles Skins, die schon im Spiel existieren. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Epic Games auch einen Skin zu Naruto Uzumaki plant.