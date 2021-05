Holtkamp-Kolumne: Wieso Bobic bei Frankfurt plötzlich außen vor ist

Der Abschied von Fredi Bobic spaltet die Eintracht. SPORT1- Kolumnist Tobias Holtkamp erklärt, warum sich die Zusammenarbeit plötzlich so schwierig gestaltet.

Neulich, so wird es erzählt bei Eintracht Frankfurt, soll es diese eine Szene gegeben haben, die die Situation seit dem erklärten Abschied von Fredi Bobic, und das daraus entstandene Dilemma, im Grunde ziemlich treffend symbolisierte.

Mehrere Eintracht-Mitarbeiter standen, am Rande eines Heimspiels ihrer Mannschaft, zusammen, als sich ihr Chef, Fredi Bobic, näherte, gut gelaunt und lächelnd. Die Runde schaltete inhaltlich sofort um, anderes Thema - denn Bobic, so fühlte es für sie an, ist nun ja bei der Konkurrenz...