Ausländische Journalisten bei Olympia und Paralympics nur in eigener Blase

Journalisten sollen in eigene Blase bei Olympia in Tokio © AFP/SID/FRANCK FIFE

Ausländische Journalisten werden bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio in ihrer Bewegungsfreiheit wohl stark eingeschränkt.

Frankfurt am Main (SID) - Ausländische Journalisten werden bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio in ihrer Bewegungsfreiheit wohl stark eingeschränkt. Wie die für Tokio zuständige Staatsministerin Tamayo Marukawa auf einer Sitzung des Haushaltsausschusses am Montag mitteilte, sollen sich die Medienvertreter aus anderen Ländern nur innerhalb ihrer Blase und der für sie vorgegebenen Bereiche aufhalten dürfen.