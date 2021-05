Warzone-Turnier: Bundesligastars wollen sich in Verdansk beweisen

Warzone-Turnier: Bundesligastars wie Niklas Süle wollen sich in Verdansk beweisen © Activision / Imago / SPORT1

Die eSports-Event-App e-Arenaa und der Unterhachinger Fußballprofi Luca Marseiler laden zum Showdown in Verdansk ein. Beim Warzone-Turnier nehmen auch Bundesligastars teil.

Auch in Verdansk gibt es spätestens seit dem Map-Update und der Zeitreise in die 80er Jahre eine Menge grüne Flächen. Diese sollen nun im Rahmen eines großen Warzone-Turniers von waschechten Fußballprofis bespielt werden. Außerdem nehmen auch in der Szene bekannte Gaming-Persönlichkeiten und sogar ein MMA-Fighter teil.