Skilanglauf-Königin Therese Johaug verpasst Olympia-Norm über 10.000 m

Die viermalige Weltmeisterin von Oberstdorf unterbot ihre eigene Bestzeit in 31:32,88 Minuten zwar um fast acht Sekunden, lief aber um mehr als sieben Sekunden an der erhofften Zeit von 31:25 Minuten vorbei.

"In der Rennmitte ist es ein bisschen zu schwer geworden", sagte Johaug nach dem Rennen im berühmten Osloer Bislett-Stadion. Mit der neuen persönlichen Bestzeit sei sie aber "sehr zufrieden" und auf den Lauf "unglaublich stolz".

Johaug kann sich Start bei Leichtathletik-WM vorstellen

Einen Start in Tokio hätte sie auch bei unterbotener Norm nicht in Erwägung gezogen, ergänzte die 32-Jährige. "Mein Ziel sind die Winterspiele in Peking, ich mache das nur aus Motivationsgründen", sagte sie.