Schalke 04: Grammozis setzt im Endspurt weiter auf junge Spieler

Das große Zweitliga-Casting geht weiter: Vor dem Nachholspiel am Mittwoch gegen Hertha BSC hat Trainer Dimitrios Grammozis vom Fußball-Bundesliga-Absteiger Schalke 04 weitere Debüts junger Spieler nicht ausgeschlossen. ( Bundesliga: Schalke 04 - Hertha BSC, Mittwoch ab 18.00 Uhr im LIVETICKER )

"Natürlich ist das eine Überlegung, den Jungen die Plattform zu geben, sich zu zeigen", sagte er auf der Pressekonferenz am Montag.

Es sei "wichtig, Erkenntnisse zu gewinnen und zu schauen, welche Spieler auf diesem Niveau mithalten können", betonte Grammozis: "Die jungen Spieler haben wichtige Minuten bekommen, aber sie sollen nicht die ganze Last tragen."

Schalke 04 mit Bundesliga-Saisonrekord

Mit drei weiteren neuen Gesichtern im Team am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (2:4), darunter Startelf-Sechser Florian Flick, hat der Tabellenletzte mit nun 39 eingesetzten Spielern einen Bundesliga-Saisonrekord aufgestellt. Bislang stand der VfL Wolfsburg mit 36 Spielern in der Saison 2011/12 an der Spitze dieses Rankings.