Taekwondo: Celik verpasst Paralympics-Qualifikation

Frankfurt am Main (SID) - Bei der paralympischen Premiere der Sportart Taekwondo werden keine deutschen Sportler am Start sein. Beim europäischen Qualifikationsturnier verpasste Hasim Celik als einziger deutscher Starter das Ticket für die Paralympischen Spiele (24. August bis 5. September). Der 30-Jährige beendete das Event in Sofia zwar auf einem beachtlichen dritten Platz, jedoch erhielt nur der Sieger die Startberechtigung für Tokio.