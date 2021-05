EM: Das sagt Didier Deschamps zum Rücktritt von Joachim Löw

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps hat in einem kicker -Intervier verraten, dass er die Entscheidung von Joachim Löw, sein Traineramt nach der EM niederzulegen, nachvollziehen kann. "Ich respektiere seine Entscheidung, ich respektiere ihn als Kollegen. (…) Wenn er diese Entscheidung getroffen hat, dann nach reiflicher Überlegung. Wenn er diese Entscheidung getroffen hat, bin ich überzeugt, dass es die beste für ihn ist."

Deschamps bedauert Gruppenauslosung

Aus diesem Grund ist Deschamps, der 2018 mit Frankreich die Weltmeisterschaft gewann, nicht begeistert von der Hammergruppe, die auf sein Team wartet. Neben Auftaktgegner Deutschland trifft Frankreich in der Gruppenphase auch auf Portugal und Ungarn.

"Wir befinden uns in einer extrem schweren Gruppe mit den letzten beiden Weltmeistern Deutschland und Frankreich und dem amtierenden Europameister Portugal. Ganz zu schweigen von Ungarn, das zu Hause spielen wird. Zwei Top-Nationen in derselben Gruppe gab es schon einmal, aber drei, die zudem die letzten drei großen Titel gewonnen haben, – das hat’s noch nie gegeben. Das ist weder für uns noch für unsere Gegner ideal", so Deschamps.