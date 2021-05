1. FC Köln: Horst Heldt schmipft auf Videoassistenten und DFB

"Jetzt fängt es für mich an, nicht mehr erträglich zu sein", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt am Montagvormittag. "Ich habe gestern Abend noch Kontakt mit Lutz-Michael Fröhlich aufgenommen, der es mir erklären sollte. Das konnte er nicht, weil er sich das kurz nach dem Spiel noch nicht alles angeschaut hatte."

Heldt kann VAR-Einsatz nicht nachvollziehen

Was Heldt an der Szene störte, war der Einsatz des Videoassistenten: "Warum schaltet sich der Video-Assistent ein und schickt ihn (Marco Fritz, Anm.d.Red.) in die Zone, um sich das anzuschauen? Es war keine klare Fehlentscheidung. Am Ende ist er auch dabei geblieben, also frage ich mich, warum er überhaupt in die Zone geschickt wird", ärgerte sich der 51-Jährige.