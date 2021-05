Anzeige

NBA 2K21 MyTEAM Season 7: Full Throttle NBA 2K21 MyTEAM Season 7

Im aktuellen Courtside Report gibt 2K alle wichtigen Infos zur neuen NBA 2K21 MyTEAM Season 7 preis. Unter der Überschrift "Full Throttle" geht der Blick nach vorne.

Aus der offiziellen Pressemitteilung

In Mein TEAM Saison 7 geben wir Vollgas! In dieser neuen, einzigartigen Saison kannst du dich in deinem eigenen Tempo bis Level 40 hocharbeiten, mit brandneuen Releases, Herausforderungen, Belohnungen und vielem mehr. Schnall dich an und mach dich bereit für Mein TEAM: Full Throttle!

Mit nur vier Wochen ist Saison 7: Full Throttle die bisher schnellste Mein TEAM-Saison. Für NBA-Fans ist es im Moment richtig spannend: Die reguläre Saison endet demnächst, das Play-In Tournament läuft, die NBA-Playoffs fangen an und die Hall-of-Fame-Zeremonie steigt auch noch.

Mehr dazu später, doch wie sorgen wir abgesehen von der bisher kürzesten Saisondauer noch dafür, dass Saison 7 absolut einzigartig wird? Na ja, zunächst einmal hauen wir an Tag 1 satte 150.000 EP raus. Es hält dich also nichts davon ab, dich bis Level 40 hochzuarbeiten! Im Verlauf der Saison werden zusätzliche EP freigegeben - als Erinnerung an tolle Momente, als Gimmick zu neuen Releases und vor allem als Hilfe, um dich immer näher an unsere Level-40-Belohnung für Saison 7 heranzubringen - Dunkle-Materie-Vince Carter!

Außer Vinsanity kannst du aber in ganz Mein TEAM noch weitere Dunkle-Materie-Belohnungskarten verdienen! In Limited ist die kürzlich verstorbene Legende Elgin Baylor dabei. Hol dir Baylor, indem du diese Saison nach Limited-Siegen die 4 Ringe holst, einen jedes Wochenende. In Unlimited kannst du Grandma Larry Johnson verdienen, wenn du in der Galaxy-Opal-Stufe eine Bilanz von 12:0 Siegen hinlegst. In Aufstieg wartet Sidney Moncrief, in Triple Threat Online Bailey Howell und im Vault Larry Kenon. Für 1.500 Siege im Einzelspieler-Triple-Threat wartet Jerry Lucas. War das schon alles? Nein: In The Exchange gibt es Louie Dampier (neben Pinker-Diamant-Chris Paul und Diamant-Carmelo Anthony!) und im Dunkle-Materie-Belohnungsmarkt gibt es einen auf 1.000 Karten limitierten Release von Bill Walton.

Spotlight Sim kehrt zurück

Da stand schon Belohnungsmarkt, oder? Reden wir über den Token-Markt, denn der widmet sich den neuesten Mitgliedern der Basketball Hall of Fame! Ab Samstag findest du im Token-Markt exklusive Packs mit Hall-of-Fame-Plaketten und ein auf die ganze Woche verteilt ein paar anderen Überraschungen! Wie der Name schon sagt - und zu Ehren der bevorstehenden Hall-of-Fame-Aufnahme unseres Legend Edition-Coverstars Kobe Bryant - geben wir allen Mein TEAM-Spielern 8 Tage lang jeden Tag eine Hall-of-Fame-Plakette. Los geht es am 8. Mai. Melde dich jeden Tag an, um eine neue Hall-of-Fame-Plakette für deine Sammlung abzuholen!

Apropos lang ersehntes Comeback - Spotlight Sim ist in Saison 7 wieder mit dabei. Zu den neuen Belohnungen zählen auch Lebenszeit-Agendas, die an den Abschluss einiger der kommenden Herausforderungen geknüpft sind. Und was gibt es als Belohnung? Die letzten Basketballkarten, die nötig sind, um die Sammlungen für den Feuerbasketball und den brandneuen Holografischen Basketball zu vervollständigen! In dieser Mein TEAM-Saison erlebst du zum ersten Mal überhaupt den Feuerball auf den Next-Generation-Konsolen und kannst die bunten Effekte des neuen Holografischen Balls bestaunen!

Die neue Mein TEAM-Saison ist ein packendes Erlebnis und bietet dieselbe Intensität, die wir gerade auch in der realen NBA erleben! Während die Teams sich auf das Play-In Tournament und die NBA-Playoffs vorbereiten, starten wir mit einem neuen Basisset in diese Saison - Current Series 3! Dieses neue Set enthält die allerersten Galaxy-Opal-Basiskarten, die wir jemals hatten - Stephen Curry und LeBron James, beide als ligaführende Galaxy-Opals. Du findest die neuen Kartensets in League Series 3-Packs und -Boxen sowie in den Premium-Releases des restlichen Jahres.

Tracy McGrady für alle