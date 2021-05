Tennis-Weltrangliste: Zverev bleibt trotz Madrid-Triumph Sechster

Trotz seines Titelgewinns beim Masters in Madrid tritt Alexander Zverev in der Tennis-Weltrangliste auf der Stelle.

Frankfurt am Main (SID) - Trotz seines Titelgewinns beim Masters in Madrid tritt Alexander Zverev in der Tennis-Weltrangliste auf der Stelle. Der 24-Jährige aus Hamburg, der am Sonntag zum zweiten Mal nach 2018 in der spanischen Hauptstadt triumphierte, bleibt im Ranking auf Platz sechs. Den Rückstand auf den fünftplatzierten Griechen Stefanos Tsitsipas verkürzte Zverev jedoch auf 665 Punkte.