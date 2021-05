Galasek verlässt Nürnberg und kehrt nach Tschechien zurück

Der frühere tschechische Fußball-Nationalspieler Tomas Galasek wird den Zweitligisten 1. FC Nürnberg verlassen und in seine Heimat zurückkehren.

Der frühere tschechische Fußball-Nationalspieler Tomas Galasek wird den Zweitligisten 1. FC Nürnberg verlassen und in seine Heimat zurückkehren. Wie der Club am Montag mitteilte, wird Galasek nach zwei Jahren als Co-Trainer der U17 ins Trainerteam des tschechischen Erstligisten Banik Ostrau wechseln.

"Letztlich ist das immer mein Ziel gewesen, daher konnte ich dieses Angebot nicht ablehnen", sagte der 48-Jährige, der mit Nürnberg in der Saison 2006/07 den DFB-Pokal gewonnen hatte. Galasek, der in seiner Karriere auf 69 Länderspieleinsätze kam, startete seine Laufbahn in Ostrau.