Javi Martínez: Kimmich aktuell der beste Sechser der Welt

Martínez: "Basti ist eine Maschine"

Trainer war damals Jupp Heynckes. Mit Bayerns Trainer-Legende verbindet Martínez ein besonderes Verhältnis. "Ich werde ihm immer dankbar sein, weil er mich hierher brachte und unbedingt wollte. Er rief mich an und sagte: Ich will dich hier haben als einen wichtigen Teil des FC Bayern."

Zukunft von Martínez weiter offen

Sein letztes Spiel für den FC Bayern wird Martínez wohl in einem leeren Stadion austragen müssen, was ihn "bitter" und "traurig" stimmt. "Es wird ein seltsamer Abschied, weil ich so gerne in einem vollen Stadion den Fans auf Wiedersehen sagen würde", bedauert er. (BERICHT: Serienmeister - hier irren sich die Bayern)