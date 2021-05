Juve-Trainer Pirlo denkt nicht an Rücktritt

Trotz des drohenden Verpassens der Champions-League-Plätze will Andrea Pirlo seine Arbeit als Cheftrainer von Juventus Turin fortsetzen.

Trotz des drohenden Verpassens der Champions-League-Plätze will Andrea Pirlo seine Arbeit als Cheftrainer von Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin fortsetzen. Der Weltmeister von 2006 denkt nicht an Rücktritt.

Als möglicher Pirlo-Nachfolger wurde in den italienischen Medien bereits Ex-Juve-Coach Massimiliano Allegri gehandelt, der mit den Turinern fünf Meisterschaftstitel in Serie gewonnen hatte. In den letzten zwei Saisons pausierte er und ist auf der Suche nach einem neuen Betätigungsfeld. Das Juve-Management soll laut Medienberichten bereits Kontakt zu Allegri aufgenommen haben.