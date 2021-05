Juventus Turin: Andrea Pirlo schließt trotz Pleite gegen Mailand Rücktritt aus

Pirlo will Trainer-Job bei Juve weitermachen

Nach der herben Niederlage liegt das Team um Superstar Cristiano Ronaldo auf dem fünften Platz in der Serie A. Vier Teams kommen am Ende der Saison in die Champions League, so könnte es für Pirlo drei Spieltage vor Schluss nun richtig eng werden. Der Rückstand zu Rang vier beträgt allerdings nur einen Punkt. (SERVICE: Tabelle der Serie A)