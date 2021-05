Premierensieg für Cejka auf der Champions Tour

Golfprofi Alex Cejka (München) hat in den USA seinen ersten Sieg auf der Champions Tour gefeiert. In seinem erst dritten Turnier auf der Tour für Spieler über 50 Jahre setzte sich der gebürtige Tscheche in Birmingham/Alabama mit einem Birdie am ersten Loch des Stechens gegen Titelverteidiger Steve Stricker (USA) durch. Cejka sicherte sich damit die volle Spielberechtigung für die kommenden beiden Jahre.