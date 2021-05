Schweizer Frauen gewinnen Curling-WM

Im Spiel um Platz drei siegten die USA gegen die Olympiasiegerinnen aus Schweden mit 9:5. Die Schweiz und Russland hatten sich in der Gruppenphase direkt für das Halbfinale qualifiziert und sich dort gegen die USA (7:3) und Schweden (8:7) durchgesetzt.

Die dezimierte deutsche Auswahl verpasste in Calgary die Direktqualifikation für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Das dreiköpfige Team um Skip Daniela Jentsch (Füssen) belegte in der Abschlusstabelle der Vorrunde nach 13 Runden mit sechs Siegen nur den neunten Platz und verfehlte damit den notwendigen Sprung unter die besten Sechs.