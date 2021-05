100-m-Ausflug: Footballstar Metcalf in 10,37 Letzter

Footballstar D.K. Metcalf ist beim Abstecher zur Leichtathletik klar gescheitert. Bei den Golden Games des US-Verbandes USATF in Walnut/Kalifornien wurde der Wide Receiver von den Seattle Seahawks aus der Profiliga NFL im Sprint über 100 m in seinem Lauf mit 10,37 Sekunden Letzter. Metcalf schaffte es nicht, sich für die US-Trials zu qualifizieren, um dort um ein Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio laufen zu können.