Andreescu sagt Teilnahme an WTA-Turnier in Rom ab

Die kanadische Tennisspielerin Bianca Andreescu hat ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Rom (10. bis 16. Mai) aufgrund der COVID-19-Richtlinien in Italien absagen müssen. Die Nummer sechs der Welt hatte bereits das Turnier in Madrid verpasst, da sie mit dem Coronavirus infiziert war.