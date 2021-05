Manchester United: Sponsorendeal über 230 Mio. platzt wohl wegen Fan-Protest

"Fuck Off, Glazers!" Das steckt hinter dem United-Platzsturm

Anfang Mai sorgten Fans von Manchester United mit massiven Protesten gegen die Super-League-Pläne - und insbesondere Eigentümer Joel Glazer - sowie einem Sturm auf das Old Trafford für eine Spielabsage.

Manchester United verliert Sponsor wegen Fan-Protesten

Demnach soll das in Manchester ansässige Unternehmen The Hut Group (THG) einen Rückzieher gemacht haben, nachdem eine Gruppe von United-Fans in einer Online-Kampagne zu einem Boykott der wichtigsten Sponsoren des Klubs aufgerufen hatte.