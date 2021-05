PSV Eindhoven: Mario-Götze-Kollege Zahavi Opfer von Raubüberfall auf Familie

Vor einer Woche hatte Mario Götze beim 2:2 gegen den SC Heerenveen noch als Vorlagengeber in Eredivisie geglänzt.

Götzes Fehlen wurde mit einer leichten, nicht näher geschilderten Verletzung begründet - er sei nicht fit und daher in Eindhoven geblieben, niederländische Medien schrieben, auch ein Einsatz in der kommenden Woche sei fraglich.

Für den 28-Jährigen rückte in dieser Saison erstmals Marco van Ginkel in die Startformation von Trainer Roger Schmid.

Raubüberfall auf Götze-Teamkollege Zahavi

Der israelische Nationalspieler hatte unmittelbar vor dem Anstoß erfahren, dass in seinem Haus in Amsterdam ein Raubüberfall stattgefunden hatte.

Zahavi lebt nicht in der Nähe von Eindhoven, weil Amsterdam eine größere israelische Gemeinde hat und seine Familie sich so schneller akklimatisieren wollte nach dem Wechsel Ende 2020 vom chinesischen Superleague-Team Guangzhou R & F in die Niederlande.