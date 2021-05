Eintracht Frankfurt: Younes draußen, verzockt Hütter Champions League?

Hütter lässt fitten Younes 64 Minuten auf der Bank

Bei Younes gerät selbst Bo Svensson ins Schwärmen

Selbst Gästecoach Bo Svensson geriet auf SPORT1-Nachfrage in Schwärmen: "Er ist ein anderer Spielertyp als diejenigen, die die Eintracht sonst vorne haben. Younes ist ein wendiger Spieler, der sich gut in den Räumen bewegen und Überzahl schaffen kann. Er ist ein sehr, sehr guter Fußball, der nur schwer zu greifen ist, weil er sehr spielintelligent ist."

Mit Younes in der Startelf sammelten die Hessen in 15 Partien herausragende 34 Punkte, es setzte nur eine Niederlage in Bremen (1:2).

Verzockt Hütter ohne Younes die Champions League?

Doch der Flow kam in den vergangenen Wochen abhanden – einerseits, nachdem Hütter seinen Wechsel nach Gladbach verkündete. Andererseits aber auch, seitdem Younes in der ersten Elf fehlt. Sieben Punkte aus den fünf Partien sind zu wenig, wenn man die Eintracht in die Königsklasse will.