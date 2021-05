Formel 1: Sebastian Vettel korrigiert Saisonziele nach erneutem Platz 13

Die Zahl 13 ist jetzt auch für Sebastian Vettel eine Unglückszahl. Nach dem Portugal-GP beendet der Deutsche auch das Formel-1-Rennen in Spanien auf Platz 13. Damit ist er jetzt sieben Rennen in Folge ohne Punkte – noch nie musste der 33-Jährige eine so lange Durststrecke ausharren.