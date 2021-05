Eishockey, CHL: Mannheim, München, Berlin und Bremerhaven als Teilnehmer fix

Die Eisbären Berlin sichern mit dem Titel in der DEL die Teilnahme an der CHL © Imago

Die Eisbären haben den Sprung in die Königsklasse mit ihrem Titelgewinn in der PENNY DEL perfekt gemacht. Und auch Bremerhaven profitierte von Berlins Coup: Den Fischtown Pinguins reichte somit der zweite Platz in der regulären Saison in der Nordstaffel, um in der kommenden Saison in der CHL aufzulaufen.