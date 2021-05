Tennis, ATP-Turnier in Madrid: Alexander Zverev vs. Berrettini im LIVETICKER

+++ Zverev - Berrettini 3:2 +++

+++ Zverev - Berrettini 2:2 +++

+++ Zverev - Berrettini 2:1 +++

+++ Zverev - Berrettini 1:1 +++

Berrettini leistet sich hier zu Beginn einige vermeidbare Fehler, tritt aber dennoch selbstbewusst auf. Der zweite Punkt ist mehr als umkämpft und geht am Ende trotz der Patzer an den Italiener.

+++ Zverev - Berrettini 1:0 +++

+++ Finale in der Halle +++

Das Finale zwischen Zverev und Berrettini findet indoor in der Halle statt, da es in Madrid ein verregneter Abend ist.

+++ Zverev voller Vorfreude +++

+++ Zverev überzeugt in Madrid +++

Die deutsche Nummer eins scheint rechtzeitig vor den French Open (30. Mai bis 13. Juni) in Form zu kommen. Dieser Eindruck war in der Vorwoche noch nicht entstanden, in München war Zverev bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Beim mit 2,6 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier in der spanischen Hauptstadt überzeugt Zverev nun durchweg mit gutem Tennis.