Kanu-Slalom: Tasiadis holt EM-Bronze und Olympia-Ticket

Frankfurt am Main (SID) - Canadier-Spezialist Sideris Tasiadis (Augsburg) hat bei der EM der Slalom-Kanuten in Ivrea/Italien Bronze gewonnen und damit das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio gelöst. Der Olympiazweite von 2012 setzte sich mit einem fehlerfreien Lauf beim Sieg des Franzosen Denis Gargaud Chanut im internen Duell gegen Franz Anton (Leipzig) durch, der Ex-Weltmeister landete auf Platz acht.