Corona-Absage in DEL2: Kassel zieht ins Aufstiegsfinale ein

Die Kassel Huskies sind ihrem Traum vom Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) durch ein Urteil am grünen Tisch nähergekommen.

Die Kassel Huskies sind ihrem Traum vom Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) durch ein Urteil am grünen Tisch nähergekommen. Play-off-Halbfinalgegner Ravensburg Towerstars muss nach einem positiven Corona-Befund auf Anordnung des örtlichen Gesundheitsamtes in Quarantäne. Dies teilte die DEL2 mit.