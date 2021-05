Coe: Tokio-Spiele als "Leuchtturm der Hoffnung"

Sebastian Coe glaubt an ein positives Erbe von Olympia © AFP/SID/PAUL ELLIS

Für Lord Sebastian Coe können die Olympischen Spiele in Tokio zu einem "Leuchtturm der Hoffnung und Zuversicht werden".

Für Lord Sebastian Coe können die Olympischen Spiele in Tokio zu einem "Leuchtturm der Hoffnung und Zuversicht werden". Das erklärte der Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics am Sonntag nach seinem Besuch eines olympischen Testwettbewerbs der Leichtathleten in der japanischen Metropole.