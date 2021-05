Bundesliga: Bayern-Frauen greifen nach Remis vs. Wolfsburg nach dem Titel

Einen Tag nach dem Titelgewinn der Männer haben die Fußballerinnen von Bayern München einen großen Schritt in Richtung ihrer Meisterschaft gemacht. Die Münchnerinnen holten am drittletzten Bundesliga-Spieltag ein 1:1 (1:0) im "Showdown um die Schale" beim bisherigen Serienmeister VfL Wolfsburg.

"Das Unentschieden geht in Ordnung. Das bedeutet ganz klar, dass es die Bayern auf den eigenen Füßen haben", kommentierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im NDR das Ergebnis: "Jetzt können die Bayern ihre Saison krönen."

FC Bayern wankt nach Durchmarsch

Dem Titelgewinn kommt in dieser Saison eine noch größere Bedeutung als sonst zu. Durch die Champions-League-Reform ist nur der Meister direkt für die neue lukrative Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert, es geht um 400.000 Euro garantierte Einnahmen. Ergebnisse und Spielplan Frauen-Bundesliga)

Doch nach 26 Pflichtspielsiegen in Serie unterlag der dreimalige Meister erst im DFB-Pokal-Halbfinale ausgerechnet beim VfL, patzte dann auch erstmals in der Liga gegen die TSG Hoffenheim und musste das Aus in der Vorschlussrunde der Champions League gegen den FC Chelsea verkraften.