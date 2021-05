Real Madrid: Der leise Abschied von Sergio Ramos

Vorbild Ibrahimovic: So plant Ramos seine Zukunft

Sergio Ramos zählte viele Jahre zu den absoluten Erfolgsgaranten bei Real Madrid. In dieser Saison hat der Spanier mit vielen Rückschlagen zu kämpfen, es bahnt sich ein leiser Abgang an.

Außergewöhnlich erfolgreiche Spieler verdienen sich in der Regel einen entsprechenden Abgang.

Sergio Ramos zählt zu jenen Fußballern, die in ihrer Karriere Außergewöhnliches erreicht haben. Der Kapitän von Real Madrid hat vier Mal die Königsklasse gewonnen, absolvierte über 500 Einsätze in La Liga und ist mit 180 Länderspielen Rekordhalter der spanischen Nationalmannschaft, mit der er 2010 Weltmeister sowie 2008 und 2012 Europameister wurde.

Macht Ramos kein Spiel mehr für Real?

Nach dem Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea ( 0:2 ) ist klar, dass der Routinier mit einer Verletzung erneut fehlen wird . Dabei hatte Ramos in diesem Spiel gerade erst sein Comeback im Real-Trikot nach monatelanger Pause gefeiert und hatte anschließend schwer in der Kritik gestanden.

Real-Coach Zinedine Zidane berichtete vergangenen Samstag, dass Ramos in London "vollumfänglich fit gewesen" war, aber jetzt sei die Sache leider anders. "Zuallererst trifft es ihn, denn ich weiß, dass er gerne bei uns wäre", sagte der französische Coach.

Im Sommer endet der Vertrag von Ramos bei den Königlichen, eine Verlängerung kam bislang nicht zu Stande. Das könnte so bleiben, denn wie die Marca jüngst berichtete plant Real in der kommenden Spielzeit mit vier Innenverteidiger: Eder Militao und Nacho Fernandez sind zwei davon. David Alaba soll der dritte werden. Dann wäre nur noch Platz für Raphael Varane oder Ramos.

Das kongeniale Duo soll also gesprengt werden. Varane ist mit 28 Jahren dagegen im besten Fußballeralter. Gut möglich also, dass Ramos bereits sein "Abschiedsspiel" für die Königlichen gegeben hat.

Ramos droht seine letzte EM zu verpassen

In seinen 16 Jahren bei den Königlichen stand er noch nie so wenig auf dem Platz wie in dieser Saison. Allein im Jahr 2021 ist es bereits die dritte längere Leidenszeit, die Ramos verkraften muss. Insgesamt absolvierte der Madrid-Profi während der ausklingenden Spielzeit nur 15 Punkt- und fünf Champions-League-Spiele.