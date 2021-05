BVB: Erling Haaland für Finale im DFB-Pokal gegen Leipzig fraglich

Der 20 Jahre alte Super-Stürmer, der am Samstag auf der Tribüne mitfieberte , plagt sich weiterhin mit einem zähen Pferdekuss am Oberschenkel herum. Diesen hatte er sich vor zwei Wochen beim 2:0-Auswärtssieg in Wolfsburg zugezogen ( Reif über BVB: "Was fällt euch ein?" ).

Kehl: Haaland "sehr heiß auf das Spiel"

Kehl hofft auf Haalands Rückkehr

"Der Sieg ist definitiv nicht hinderlich, um den Pokal am Donnerstag zu holen. Wir sind in der Lage und in der Verfassung, Leipzig auch am Donnerstag zu schlagen und den Pokal in den Pott zu bringen. Es wird aber ein ganz anderes Spiel, es ist ein Finale. Die Mannschaft, die es am Ende mehr will, wird das Spiel gewinnen."