Union-Trainer Fischer zum Conference- League-Rennen: "Auf uns schauen"

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin blickt im Rennen um die Teilnahme an der neuen Conference League nicht allzu sehr auf den Rivalen Borussia Mönchengladbach. "Ich glaube, bevor du auf den Gegner schaust - in dem Fall auf Gladbach - sollten wir auf uns schauen", sagte Fischer am Sonntag: "Gestern haben wir unsere Aufgabe nicht optimal gelöst. Das ist bei mir vor allem im Kopf."