Schießen: Geis holt zweites Schnellfeuer-Ticket für Tokio

Sportschütze Oliver Geis hat sich mit der Schnellfeuerpistole das zweite Ticket für die Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) gesichert. Damit wird der 29-Jährige den Deutschen Schützenbund (DSB) in dieser Disziplin wie schon 2016 in Rio gemeinsam mit Olympiasieger Christian Reitz (beide Kriftel) vertreten. Im entscheidenden Duell setzte sich Geis in Suhl gegen Aaron Sauter (Ludwigsburg) durch.