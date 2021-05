Formel 3: David Schumacher ohne Top-10-Platzierung in Barcelona

David Schumacher ist zum Auftakt der Formel-3-Saison an seiner ersten Top-10-Platzierung in der Nachwuchsserie vorbeigefahren.

Nach Rang elf und einem Unfall in den Rennen am Samstag reichte es für den 19-Jährigen im dritten Lauf am Sonntag in Barcelona nur zum zwölften Rang. Schumacher war beim Sieg des norwegischen Red-Bull-Juniors Dennis Hauger von Platz neun gestartet.