Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 1:1, Hrustic trifft kurios

Trapp: "Müssen weiter daran glauben"

Nachdem Borussia Dortmund mit dem 3:2-Sieg gegen RB Leipzig den fünften Sieg in Serie feierte und Platz vier eroberte, befindet sich die Eintracht als Fünfter nur noch in der Rolle des Jägers. "Es ist schade, dass wir es nicht mehr selbst in der Hand haben, aber trotzdem müssen wir weiter daran glauben", sagte SGE-Keeper Kevin Trapp. Trotzdem sei noch alles möglich. Auf die Frage, ob Frankfurt am Ende Vierter werde, meinte Trapp nur: "Ja!"