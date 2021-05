Bundesliga: 1. FC Köln - SC Freiburg 1:4 - Duda rutscht beim Elfmeter aus

Der 1. FC Köln verliert nach zwei Siegen in Folge wieder ein Bundesliga-Spiel. Ondrej Duda wird bei der Niederlage gegen Freiburg zum tragischen Helden.

Das Team von Friedhelm Funkel unterlag dem SC Freiburg mit 1:4 (0:2) und verlor damit nach zwei Siegen in Folge wieder ein Spiel. Bei noch zwei verbleibenden Spielen gegen Hertha BSC und Schalke 04 steht Köln mit dem Rücken zur Wand. Durch die Niederlage bleiben die Kölner auf Rang 17. Freiburg kann sich als Neunter weiter Hoffnungen auf den Conference-League-Platz machen. Der Rückstand zu Platz sieben beträgt zwei Spieltage vor Ende nur zwei Zähler. (Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Duda rutscht beim Elfmeter aus

Beim Stand von 1:2 gab es Wirbel um den nicht gegebenen Ausgleich. Der Treffer von Jan Thielmann zählte aber nicht, da Jonas Hector den Ball vorher mit dem Arm gespielt haben soll. Der FC-Kapitän sah das allerdings anders. "Ich habe es schon auf dem Spielfeld gesagt. Der Ball kommt an die Schulter, für mich ist es kein Handspiel", erklärte Hector. Funkel sprang seinem Spieler zur Seite. "Wenn Jonas sagt, dass es die Schulter war, glaube ich ihm. Da ist bitter für uns, aber wir müssen das so hinnehmen", erklärte Funkel.

Dabei hätte Köln durchaus selbstbewusst in dieses so wichtige Spiel gehen können. Zuletzt hatte Funkels Team mit Siegen gegen RB Leipzig und beim FC Augsburg überzeugt und vermeintlich Schwung aufgenommen.

Doch am Sonntag wirkte Köln zunächst merkwürdig lethargisch und lud Freiburg zu Toren ein - obwohl sich knapp 250 Fans vor dem Stadion versammelt hatten und den FC lautstark anfeuerten. Vor dem 0:1 verlor der zuletzt starke Ellyes Skhiri leichtfertig den Ball, wenig später stand es nach einer weiteren Unachtsamkeit in der Defensive bereits 0:2.

Funkels Systemumstellung wirkt

Unmittelbar danach ordnete Schiedsrichter Marco Fritz eine Trinkpause an. Doch Funkel, offensichtlich konsterniert wegen des Spielverlaufs, nutzte die Unterbrechung nicht, um seine Mannschaft wachzurütteln. Stattdessen stand der Coach mit verschränkten Armen schweigend neben seinen trinkenden Spielern.

So änderte sich am Spielverlauf nichts. Köln spielte zu langsam, ungenau und ohne Ideen, Freiburg hatte so keine Probleme, den Vorsprung zu verwalten. Bei einer Chance von Roland Sallai (40.) wäre sogar der dritte Treffer möglich gewesen.